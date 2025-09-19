CSU-Urgestein Erwin Huber und sein Flirt mit den Grünen in Passau

Selfies mit einem früheren CSU-Vorsitzenden: Die Grünen-Landtagsabgeordneten Laura Weber und Stephanie Schuhknecht konnten nicht widerstehen und holten sich gleich zum Auftakt der Klausur ihrer Fraktion in Passau ihr ganz besonderes Foto fürs Netz und die Nachwelt. Denn Huber, das CSU-Urgestein aus Niederbayern, wo es die Grünen besonders schwer haben, war der Stargast zum Start der Klausur, mit der sich die Grünen auf den Herbst in der bayerischen Landespolitik einstimmten.

In der Polit-Szene im Freistaat war Huber einst ein ganz großer, unter anderem Finanzminister. Zwischen 2007 und 2008 war der heute 79-Jährige Vorsitzender der CSU - so kurz wie kein anderer vor und nach ihm. Nach der Wahlschlappe von 2008 musste Huber Horst Seehofer weichen. Auf diese Dinge weisen sie im Umfeld seines Nach-Nachfolgers Markus Söder gerne hin, wenn ihnen Huber mal wieder auf die Nerven geht. Und das tut er - denn der Ex-Chef meldet sich gelegentlich mit deutlicher Kritik an Söders Kurs zu Wort. So auch jetzt in Passau.

Die Grünen und das Selfie mit dem ehemaligen CSU-Chef

Was andere in der CSU bestenfalls halblaut zu denken wagen, Huber spricht es aus. Im Kampf gegen die AfD und bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen seien auch die Grünen ein potenzieller Partner. Huber empfiehlt seiner CSU deshalb „eine gepflegte Gegnerschaft und keine Verteufelung.“ Denn: „Ich glaube, dass wir 2028/29 froh sein können über starke Grüne als mögliche Koalitionspartner.“ Dass sich der amtierende Parteichef und Ministerpräsident Söder 2023 auf die Freien Wähler festgelegt hat, betrachtet Huber als Fehler. „Der Aiwanger redet wie die AfD.“ Den Satz von den Politikern, die dem Applaus im Bierzelt erliegen, kann man als Kritik an Söder und Aiwanger lesen.

Aussagen wie diese dürfte sich die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze erhofft haben. Schulze trägt Dirndl und schwärmt hinterher von der einzigartigen Stimmung (“Das hat Spaß gemacht“) und den vielen Gemeinsamkeiten in dem Gespräch, für das Huber schon vor Monaten nach nur 20-minütiger Bedenkzeit zugesagt habe. Seine Begründung dafür trägt der Niederbayer mit einem Augenzwinkern vor: „Ich wollte eine urbane, woke und invasive Art kennenlernen.“ Also Auftritt im Goldenen Schiff, wo die Hochwassermarken an der Hauswand zeigen, wie hoch die verheerende Flut von 2013 in Passau gestiegen ist. Huber sitzt mit Schulze und dem Kabarettisten Martin Frank an einem Tischchen, umlagert von Grünen-Funktionsträgern, Anhängern der Partei und Medienvertretern.

Erwin Huber: „Der Aiwanger redet wie die AfD“

Dem 79-Jährigen machen die Enge und die Hitze nicht zu schaffen, bereitwillig gibt er mit einem breiten Lächeln Auskunft. Zwar sagt er zu seinen Gastgebern „Ich bin nicht gekommen, um Freundlichkeiten zu verteilen“, belässt es aber an zwei, drei Stellen bei mildem Tadel. Nach seiner Karriere in der Politik hat sich Erwin Huber, der in seiner Kindheit bittere Armut kennengelernt hat, den Traum von einem Philosophiestudium erfüllt. Seine Rolle ist jetzt die des geläuterten Partei-Soldaten, der auch andere Meinungen gelten lässt, ja sogar so manchen seiner früheren Sätze bedauert. Als CSU-Generalsekretär forderte er einst, seine Partei müsse die Lufthoheit über den Stammtischen haben. In Passau bezeichnet er nun Stammtische als „Brutstätten der Feindseligkeit“. Seine zentrale Botschaft: Nun müssten die demokratischen Parteien zusammenstehen und die Demokratie bewahren. „Diese ist in Deutschland so gefährdet wie noch nie seit 80 Jahren.“

Das kommt am Donnerstag an, wenngleich nicht jeder auch ein Selfie machen will. Fraktionsvize Johannes Becher etwa verzichtet und macht einen kleinen Scherz: „Vielleicht hätte der Erwin Huber früher studieren sollen.“

Früherer CSU-Chef Huber kritisiert Söders Bündnis mit Aiwanger

Auf alle Fälle verschaffte Hubers Besuch den Grünen in Passau eine erhöhte Aufmerksamkeit für eine Klausur, die diesmal um den Heimatbegriff kreist. Dabei befasst sich die zweitstärkste Oppositionspartei im Landtag unter anderem mit dem Thema Sicherheit. Europa und Deutschland müssten wehrhafter werden, sagte Schulze zum Auftakt. So fordert die Fraktion in Positionspapieren unter anderem, dass 15 Prozent des Wehretats für Verteidigungsforschung ausgegeben werden, etwa in den Bereichen Cybersicherheit oder Aufklärungs- und Kommunikationssysteme. Zudem soll Bayern seine Anstrengungen für den Zivilschutz verstärken, das Land und seine Kommunen sollen für den Fall eines Angriffs besser gerüstet sein.

Im Innern werben die Grünen dafür, die in Teilen rechtsextreme AfD zu bekämpfen. Dazu sei man immer zur Zusammenarbeit mit der CSU bereit –- auch unter Markus Söder, sagte Schulze. Zugleich warnte sie den CSU-Chef davor, die AfD inhaltlich zu kopieren. „Diese Strategie ist krachend gescheitert.“

Ein Selfie mit Söder - bis dahin scheint es noch ein weiter Weg bei Bayerns Grünen.