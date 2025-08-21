„Espresso Monaco“: Mit dem Nachtzug aus Rom direkt zur Wiesn

Gar nicht mehr lang ist es hin, dann beginnt wieder die große Wiesn-Gaudi. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich Millionen Menschen in die bayerische Landeshauptstadt, auch aus dem Ausland. Besonders beliebt ist das Oktoberfest bei US-Amerikanern, Briten - und auch bei Italienern. Für Letztere soll es in diesem Jahr leichter werden, zur Wiesn anzureisen.

Dafür kündigte das Unternehmen „FS Treni Turistici Italiani“, das Teil der staatlichen Eisenbahngesellschaft ist, eine neue Sonderdirektverbindung von Rom nach München an.

Mit dem „Espresso Monaco“ zur Wiesn: Das sind die Abfahrts- und Ankunftszeiten

Der „Espresso Monaco“ (zu Deutsch „München-Express“) fährt an zwei Wiesn-Wochenenden. An den Freitagen, 26. September und 3. Oktober, startet der Zug jeweils um 20 Uhr am Bahnhof Termini in Rom. Die Rückreisen ab München starten sonntags, am 28. September und 5. Oktober, jeweils um 14.30 Uhr. Den ersten längeren Halt macht der „Espresso Monaco“ in Verona. Von dort aus führt die Fahrt durch Venetien und Südtirol. Er macht Halt etwa in Trient und Bozen.

Der Zug hält an schönen Orten wie Trient. Foto: Ute Müller, dpa (Archivbild)

Gut 18 Stunden dauert die Fahrt, bis der Zug schließlich um 14.30 Uhr in München ankommt. Rückfahrt ist dann genau 24 Stunden später um 14:30 Uhr am Sonntag, sodass die Italiener pünktlich zur Arbeit am Montag um 6:30 Uhr wieder in Rom ankommen.

Bayerisch meets Italien: Besonders Programm im Zug angekündigt

Wie das italienische Unternehmen auf seiner Internetseite ankündigt, soll es ein besonders Programm auf der Zugreise geben. Auf diese Weise können sich Reisende bereits auf die Wiesn einstimmen. Dieses geht über dekorierte Speisewagen im Wiesn-Stil hinaus: Auch soll es frisch gezapftes Bier geben, dazu ein Abendmenü nach bayerischer Art. Dazu wird mit Partymusik Stimmung gemacht.

Feiern und genießen: Um sich schon auf die Wiesn-Stimmung einzustellen, gibt es besonderes Programm im Zug. Foto: dpa (Archivbild)

Zur Auswahl stehen Schlafwagen mit Einzel- und Doppelkabinen. Auch Gruppenkabinen soll es geben. Zudem gibt es Liegeplätze. Sitzplätze kosten pro Einzelfahrt ab 99 Euro. Plätze im gemischten Liegewagen kosten für Hin- und Rückfahrt 178 Euro. Weitere Preise findet man auf der Internetseite des Unternehmens.