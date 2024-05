Bratwurstgipfel: Exotisch, traditionell oder sogar vegan?

Mit Pizzageschmack, mit Rosenaroma? Oder ganz traditionell? Die Franken feiern mit einem Gipfel ihre Bratwurst und ihre Metzger. Und selbst an Veganer wird dieses Jahr gedacht.

Ganz traditionell - oder auch in exotischen Geschmacksrichtungen: Metzger aus ganz Franken treffen sich am heutigen Sonntag in Pegnitz, um ihre neuesten Bratwurst-Kreationen vorzustellen. Es gibt wohl kein anderes Gericht, das so sehr mit den drei fränkischen Regierungsbezirken in Verbindung gebracht wird. Varianten wie die Nürnberger Rostbratwurst oder die Coburger Bratwurst haben es auch über die fränkischen Regionen hinaus zu Bekanntheit gebracht.

Zum 11. Mal werben die Metzger nun in Pegnitz um die Gunst einer Jury und die Gunst der Kundschaft an den verschiedenen Grills. Heuer unter anderem dabei: Rosenbratwurst, BBQ-Chili-Cheese-Bratwurst oder Winzer-Bratwurst.

Außer Konkurrenz wird eine Bayreuther Festspielbratwurst angeboten - in ihr sind in Champagner eingelegte Senfkörner verarbeitet. Und auch eine vegane Wurst-Variante kann in diesem Jahr erstmals probiert werden, wie der Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur als Veranstalter vorab mitteilte.

(dpa)