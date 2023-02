Wurst-Krapfen: Muss das sein oder must have?

Wurst-Krapfen! Konditor Florian Perkmann versichert: Die neueste Kreation aus seiner Backstube ist geschmacklich genau abgestimmt. Von den Verkaufszahlen ist der neue Krapfen eher ein Nischengebäck, doch er sorgt immerhin für viel Aufmerksamkeit.

Johannisbeermarmelade, Wurst, Zwiebel, Ketchup-Senf-Curry-Soße - und das alles in einem Krapfen: Der Miesbacher Bäcker und Konditor Florian Perkmann, Erfinder des Leberkas-Krapfens von 2019, hat zum Fasching mal wieder ein besonderes Schmankerl im Sortiment: Wurst-Krapfen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Wo es den einen gruselt, greift der andere neugierig zu: Ein Dutzend der neuartigen Krapfen gehen täglich bei Perkmann über die Ladentheke - neben gut 200 normalen Krapfen mit Schoko, Haselnuss, Vanille und anderen eher gewöhnlichen Geschmacksrichtungen, berichtet er. Rezept: Ein zunächst normaler Krapfen bekommt zusätzlich ein Cocktail-Schweinswürstel zwischen die aufgeschnittenen Hälften geklemmt, darüber Zwiebel und Bosna-Soße.

Zusammen mit seiner Frau denkt Perkmann sich immer wieder besondere Gebäckstücke aus. Der Fanclub wartet schon jetzt gespannt auf neue Schöpfungen. "Mei, a Basilikumpesto-Krapfen wär a Idee", regt jemand auf Perkmanns Facebook-Seite an.

Doch der Bäcker, den immer wieder "die Lust auf was Neues" treibt, hat schon einen Plan. "Nächstes Jahr kommt der Gemüse-Krapfen. Meine Frau ist Vegetarierin, der will ich es auch mal recht machen." Was genau in den Gemüse-Krapfen kommt, ist noch offen. Asiatisch könnte er vielleicht werden, meint Perkmann.

Seine Experimentierfreude kennt aber auch Grenzen: "Jemand hat gefragt, ob wir nicht nächstes Jahr einen Fisch-Krapfen machen können. Aber da hört es bei mir auf."

Im vergangenen Jahr verkaufte Perkmann zur Faschingszeit coronabedingt Krapfen mit Masken aus Marzipan. 2019 sorgte er mit dem Leberkas-Krapfen für Aufsehen. Der stand damals in Konkurrenz zu einer niederbayerischen Kreation, dem Goaßmaß-Krapfen, erfunden von einem Bäckergesellen aus Frontenhausen. Goaßmaß besteht je zur Hälfte aus dunklem Bier und Cola und wird mit einem Kirschlikör verfeinert.

Jüngst schuf Perkmann eine Hommage an Star-Koch Alfons Schuhbeck: Als dieser seine Haftstrafe antreten sollte, lagen in der Miesbacher Bäckerei die "Stadelheimer" in der Auslage - Kartoffelsemmeln mit Ingwersaft verfeinert.

