Was sind die besten griechischen Restaurants in Ingolstadt?

Griechenland lädt zu einem entspannten Urlaub auf romantischen Inseln wie Santorini ein und lässt uns das Leben bei frischem Gemüse, Grillfleisch und Ouzo genießen. Dieses leichte Lebensgefühl kann man in Ingolstadt wiederfinden, wenn auch nur für einen kurzen intensiven Moment. Wir haben die 3 griechischen Restaurants in Ingolstadt für Sie gesammelt, die auf Google die beste Bewertung haben.

Restaurant Poseidon

In der Altstadt findet man diesen Familienbetrieb, der seit 30 Jahren Besucher aus Ingolstadt und Umgebung an die griechische Mittelmeerküste befördert. Im bei Besuchern sehr beliebten Innenhof lassen sich Grillplatten mit Souvlaki und Bifteki, Gyros, gegrilltem Fisch oder Gemüseplatten genießen. Eine Auswahl griechischer Weine, Whiskey und Gin rundet ein großes Angebot ab. In Rezensionen wurde oft das besonders freundliche Personal hervorgehoben und das spiegelt sich in der Gesamtbewertung von 4,8 Sternen wider.

Restaurant Delphi

Mitten im Herzen der Fußgängerzone Ingolstadts befindet sich das Restaurant von Vasilis Roungkagias. Mit einem Biergarten und einem mietbaren Veranstaltungssaal im ersten Stock bietet dieses Lokal viel Platz für gemütliche Abende in einer familiären Atmosphäre. Bei Delphi gibt es unter anderem eine große Auswahl an griechischen Fisch- und Meeresfrüchtegerichten und vegetarischen Speisen wie Spanakopita. Die Gesamtbewertung von 4,7 Sternen wird von Besuchern durch die Qualität des Essens und durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis begründet.

Restaurant Nikopolis

Abseits vom Wirbel der Innenstadt kann man im Restaurant Nikopolis in Oberhaunstadt seinem Wunsch nach griechischem Essen nachgehen. Neben klassischen Grillspezialitäten gibt es eine hohe Variation im Vorspeiseangebot und Ofengerichte wie Metaxa Hacksteak oder vegetarische Moussaka mit Gemüse. Die Autoren der Google-Bewertungen loben sowohl die Portionsgrößen als auch die Fleischqualität, insgesamt gibt es eine Bewertung von 4,7 Sternen.