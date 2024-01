Drei Lottospieler aus Bayern gewinnen mehr als zwei Millionen Euro

2.388.351,90 Euro haben drei Spieler aus Bayern am Freitag beim Eurojackpot gewonnen. Ihnen fehlte eine richtige Zahl, um den 120-Millionen-Jackpot zu knacken.

Die Gewinnzahlen 11, 30, 32, 45, 47 und die Eurozahlen 3 oder 10 bescherten drei Eurojackpot-Spielerinnen oder -Spieler aus Bayern am vergangenen Freitag einen Geldsegen. Sie knackten die zweite Gewinnklasse in der Lotterie. Lediglich die zweite richtige Eurozahl, die zum Gewinn des 120-Millionen-Jackpots geführt hätte, tippte keiner richtig. Insgesamt neun Spielerinnen und Spieler lagen in der zweiten Gewinnklasse, sieben davon stammen aus Deutschland, einer aus den Niederlanden und einer aus Spanien. Sie alle können sich über 2.388.351,90 Euro freuen.

Da keiner die komplette Zahlenkombination richtig getippt hat, ist der 120-Millionen-Jackpot noch immer zu haben. Am Dienstag wird die Gewinnklasse eins deshalb wieder mit 120 Millionen Euro gefüllt sein, in der zweiten Gewinnklasse gibt es dann etwa 17 Millionen Euro.

Drei Spieler aus Bayern gewinnen: So viele Millionen-Gewinne gab es 2023 beim Eurojackpot

Nach Angaben der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung hatten im vergangenen Jahr insgesamt 16 Spielerinnen und Spieler aus Bayern Millionengewinne erzielt. In der vergangenen Woche knackte eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Mittelfranken in der Ziehung "6 aus 49" den Jackpot und gewann mehr als 48 Millionen Euro.

Ein wichtiger Hinweis: Eurojackpot ist Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Wer Hilfe bei einer Glücksspielsucht benötigt, kann sich unter anderem an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Die bietet über die Nummer 0800 - 1 37 27 00 10 auch eine kostenlose Hotline an. Sie kann montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr anonym angerufen werden.

