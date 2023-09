Schwäbin gewinnt 10 Millionen Euro im Eurojackpot

Eine 50-jährige Frau aus Schwaben hat 10 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen. Bemerkt hat sie das aber erst nach mehreren Tagen, als ihr die Spielquittung wieder in die Hände fiel.

Was tut man, wenn man erfährt, dass man von einem Moment auf den anderen um zehn Millionen Euro reicher ist? "Ich bin dann erst einmal ganz normal in die Arbeit gegangen", sagt eine Lottogewinnerin aus Schwaben. Laut einer Pressemitteilung von Lotto Bayern gibt sie zu: "Richtig konzentrieren konnte ich mich aber nicht."

Eurojackpot: Schwäbin bemerkte Millionengewinnt nicht direkt

Die 50-Jährige sei keine regelmäßige Spielerin. Ab und zu kaufe sie sich einen Lottoschein, Eurojackpot habe sie erst zum zweiten Mal gespielt – "und dann gleich so ein Gewinn", berichtet die Schwäbin. 16 Euro hatte sie für den Gewinnschein bezahlt. Die Gewinnzahlen zu ihrem Glück waren 2, 16, 22, 28, 46 und die Eurozahlen 4 und 8.

Diese wurden bereits am 18. August gezogen. Die 50-Jährige habe ihre Zahlen nicht sofort nach der Ziehung kontrolliert. Erst als ihr ihre Spielquittung wieder in die Hände fiel, sei sie zu einer Lotto-Annahmestelle gegangen und habe ihre Spielquittung auf einen möglichen Gewinn hin überprüfen lassen. "Als auf dem Bildschirm das Wort 'Zentralgewinn' auftauchte und ich die Gewinnquoten anschaute, wurde mit klar, dass ich um zehn Millionen Euro reicher bin", erinnert sich die 50-Jährige. Damit ging in diesem Jahr schon der dritte Millionengewinn nach Schwaben.

Erst später weihte sie ihre Eltern ein. Beim Überfliegen der Quoten habe ihr Vater zuerst ein paar Nullen übersehen. Er habe gedacht, seine Tochter hätte 10.000 Euro gewonnen. Was die frischgebackende Millionärin mit dem Geld machen will, wisse sie noch nicht.

Eurojackpot: Nächste Ziehung am 8. September

Die findet am Freitag, dem 8. September statt. Dieses Mal geht es um 41 Millionen Euro. Bis um 19 Uhr müssen die Tipps beim Eurojackpot in Bayern abgegeben werden. Der Annahmeschluss unterscheidet sich je nach Bundesland.

