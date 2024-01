Bayern-Basketballer verlieren nach Verlängerung in Istanbul

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der EuroLeague ihre vierte Niederlage in Serie kassiert.

Am Donnerstag zog das Team von Cheftrainer Pablo Laso bei Fenerbahce Istanbul mit 91:98 (39:38, 81:81) nach Verlängerung den Kürzeren. Gegen das heißeste Team der EuroLeague war der Basketball-Bundesligist lange auf Augenhöhe, hatte Istanbul in der Verlängerung aber zu wenig entgegenzusetzen.

Ohne den verletzten Serge Ibaka wurde die Münchener Verteidigung zu Beginn am Korb attackiert, einige Ballverluste führten schnell zu einem zweistelligen Rückstand. Dank eines 10:0-Laufs glichen die Bayern zur Viertelpause aber zum 22:22 aus, mit einer 39:38-Führung gingen sie in die Kabine.

Defensiv bekamen die Bayern Scottie Wilbekin (28 Punkte) nicht in den Griff. Der Istanbuler Guard erzielte in den ersten fünf Minuten des dritten Durchgangs zehn Punkte. Doch erneut kamen die Gäste zurück. Basketball-Weltmeister Andreas Obst (15 Punkte) brachte mit drei Dreiern im Schlussabschnitt sein Team in Führung. Nach einem Dreier von Wilbekin glich Sylvain Francisco (21 Punkte) in den Schlusssekunden des vierten Viertels mit drei verwandelten Freiwürfen zum 81:81 aus.

In den ersten drei Minuten der Verlängerung punkteten die Münchener nicht, 40 Sekunden vor Spielende war Istanbul auf 92:84 enteilt. Somit müssen die Bayern seit dem 23. November 2023 weiter auf den nächsten Auswärtssieg in der EuroLeague warten.

(dpa)