Münchner Basketballer feiern dritten Euroleague-Sieg in Lyon

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague ihren dritten Sieg eingefahren.

Die Bayern gewannen am Mittwochabend bei ASVEL Villeurbanne Lyon mit 75:74 (42:33). Durch den Erfolg konnte München in der Tabelle etwas nach oben klettern. Bester Werfer war Vladimir Lucic mit 13 Punkten. Das Team von Andrea Trinchieri setzte damit seinen zuletzt kurz unterbrochenen Aufwärtstrend in der Euroleague fort.

Die Münchener waren zunächst schwer in die Partie gekommen und lagen schnell mit 0:5 zurück. Doch dann fand der deutsche Vizemeister seinen Rhythmus, glich erst aus und legte dann einen 10:0-Lauf hin. Die 15:6-Führung baute München bis zum Ende des ersten Viertels auf zehn Punkte aus. Im zweiten Abschnitt war die Partie ausgeglichen. Beide Teams nahmen sich bei ihren durchschnittlichen Wurfquoten fast nichts.

Das änderte sich im dritten Viertel, als die Bayern nur elf Punkte erzielten und Gastgeber Lyon zum Ende hin zum 53:53-Ausgleich kam. Danach blieb es eine Partie auf Augenhöhe. Von der Dreierlinie traf Lyon etwas besser, doch keine Mannschaft konnte sich absetzen.

Als die Hausherren vier Minuten vor dem Spielende auf 71:66 davonziehen konnten, schien die siebte Niederlage besiegelt. Doch Niels Giffey mit einem Dreier und Augustine Rubit glichen wieder aus. Giffey brachte mit zwei verwandelten Freiwürfen die Gäste wieder nach vorn, was Lyon mit einem Drei-Punkte-Wurf zum 74:73 konterte. Erneut war es dann Rubit, der in der hektischen Schlussphase von der Freiwurflinie eiskalt blieb und den knappen Erfolg sicherstellte.

