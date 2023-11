Zu Schweinsteigers Freude: Bayern beendet Negativlauf

Der FC Bayern darf in der Euroleague auf die Trendwende hoffen. Mit einem knappen Sieg erfreuen die Münchner Basketballer nicht nur Bastian Schweinsteiger.

Diesen Weltmeister-Besuch durften die Basketballer des FC Bayern als ein gutes Omen werten. Vor den Augen des früheren Fußball-Weltmeisters Bastian Schweinsteiger und Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert beendeten die Münchner ihren Negativlauf in der Euroleague. Gegen Partizan Belgrad gelang dem Team von Trainer Pablo Laso am Mittwoch ein 94:85 (53:51). Zuvor verlor der Bundesligist die vergangenen vier Partien in der Königsklasse. Mit einer Bilanz von 3:5 haben die Bayern den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld geschafft.

"Ergebnistechnisch ist das in der Bundesliga und in der Euroleague nicht das, was wir uns erhofft haben", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic bei Magentasport. Er darf nun auf die Trendwende hoffen. "Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen müssen, aber er ist sehr schmerzhaft, weil wir uns durch die gute Arbeit, die die Mannschaft leistet, selbst wehtun. Da gibt es keine andere Medizin als einen Sieg, der dem Selbstvertrauen helfen kann."

Nicht nur Schweinsteiger und Herbert als Prominenz dabei

Ohne die angeschlagenen Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga hatten die Münchner zunächst einige Probleme. Die Gäste aus Serbien, die von zahlreichen Fans in der Arena unterstützt wurden, führten zu Beginn des zweiten Viertels mit zehn Punkten. Mit einem immer stärker werdenden Carsen Edwards drehten die Münchner die Partie und lagen bereits zur Pause mit 53:51 vorn. "Es tut gut, wenn du nach vier Niederlagen wieder gewinnst", sagte Bayern-Profi Sylvain Francisco.

In der umkämpften Schlussphase ließen sich den Bayern den Sieg vor den Augen von TikToker Younes Zarou nicht mehr nehmen. Edwards war mit 21 Punkten bester Münchner Werfer. "Wir hatten über die vergangenen Wochen ein kleines Turnover-Problem. Auch ein Konstanz-Problem unser Spiel zu spielen. Das hat jetzt ein bisschen besser geklappt", sagte Weltmeister Niels Giffey. Bereits am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) geht es in der Euroleague beim litauischen Topclub Zalgiris Kaunas weiter.

Trainer ist zufrieden

"Wir kommen aus zwei harten Wochen. Wir haben als Team besser gespielt, aber die Details haben uns die Spiele gekostet. Jetzt haben wir die Rebounds in der Defensive kontrolliert und den Ball nicht verloren. Das waren die Schlüssel zum Sieg", sagte Trainer Pablo Laso. "Ich freue mich für die Mannschaft, denn sie haben einen guten Job gemacht."

(dpa)