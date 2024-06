Europawahl 2024: So wählt die Region

Wie fallen die Ergebnisse für die Europawahl 2024 in der Region Schwaben und Oberbayern aus? Einen Überblick über die Wahlergebnisse der einzelnen Landkreise gibt es hier.

Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 wählen EU-Bürgerinnen und Bürger ein neues Europäisches Parlament. Rund 350 Millionen Menschen aus 27 EU-Mitgliedsstaaten stimmen darüber ab, welche EU-Abgeordneten sie in den kommenden fünf Jahren vertreten. In Deutschland sind rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.

Auch, wenn das Ergebnis aller Länder für den Wahlausgang der Europawahl entscheidend ist, lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse im Kleinen. Wie hat Deutschland abgestimmt? Und wie sehen die Ergebnisse im eigenen Landkreis aus? So lässt sich verstehen, wie das Gesamtergebnis zustande gekommen ist und wo Unterschiede liegen.

Die Ergebnisse der Europawahl 2024 für Schwaben und Oberbayern

In dieser Übersicht können Sie nach Auszählung der Stimmen nachvollziehen, wie die Menschen in unserem Verbreitungsgebiet abgestimmt haben. Indem Sie auf die blauen Links klicken, gelangen Sie zu den Überblicken der einzelnen Landkreise in der Region Schwaben und im angrenzenden Oberbayern.

Europawahl 2024 in Schwaben: Diese Parteien und Fraktionen gibt es

Im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen gibt es bei der Europawahl keine Stimmkreise. Die gesamte Bundesrepublik ist das Wahlgebiet. Auch die Anzahl der Stimmen unterscheidet sich: Bei der Europawahl dürfen Wahlberechtigte nur ein Kreuz auf dem Stimmzettel setzen, nicht zwei. Das Kreuz gilt der Bundes- beziehungsweise Landesliste einer Partei. In Deutschland gibt es insgesamt 35 Parteien, die zur Europawahl 2024 zugelassen sind. Hier gibt es eine Übersicht über die Spitzenkandidaten.

Die Parteien schließen sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammen. Im aktuellen Europaparlament gibt es sieben Fraktionen mit insgesamt 720 Abgeordneten, wovon Deutschland mit 96 Abgeordneten die meisten stellt. Der Grund: Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land der EU. Das soll sich im Europaparlament widerspiegeln.

Ein Überblick über die Fraktionen im EU-Parlament:

EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei )

) S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten)

der Sozialdemokraten) Fraktion "Renew Europe"

Grüne/EFA (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz)

ID ( Fraktion Identität und Demokratie )

) EKR (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer)

GUE/NGL ( Die Linke )

Die Europawahl 2024 erstreckt sich über vierTage

Nicht nur zu innerdeutschen Wahlen gibt es Unterschiede bei der Europawahl. Auch zwischen den EU-Ländern herrscht keine Einheitlichkeit. Jeder EU-Staat wählt nach nationalem Wahlrecht. Damit Wahltraditionen der einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, gibt es zudem unterschiedliche Wahltermine. Aus diesem Grund erstreckt sich die Wahl über die vier Tage – von Donnerstag, 6. Juni, bis Sonntag, 9. Juni 2024.

Gemeinsam haben alle EU-Staaten, dass sie nach dem Verhältniswahlsystem wählen. Das bedeutet: Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete darf sie ins EU-Parlament schicken. Bei der Europawahl 2024 wurde in Deutschland das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesenkt. Die Wahl ist sowohl im Wahllokal als auch per Briefwahl möglich.