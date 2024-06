Wann gibt es Ergebnisse in Bayern?

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Wann ist in Bayern mit Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen und wie fallen diese aus? Das lesen Sie hier.

Am 9. Juni 2024 wird ein neues Europaparlament gewählt. Bürgerinnen und Bürger der EU stimmen darüber ab, wer sie künftig im EU-Parlament vertreten soll. Insgesamt sind rund 350 Millionen Menschen bei der Europawahl 2024 wahlberechtigt – in Bayern sind nach Schätzungen des Bayerischen Landesamts für Statistik 10,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Wie stimmen sie ab? Und ab wann gibt es Hochrechnungen und Wahlergebnisse? In diesem Artikel finden Sie die Wahlergebnisse für Bayern.

Europawahl 2024: Zeitpunkt der Ergebnisse und Hochrechnungen in Bayern

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 Uhr bis 18 geöffnet. Wann stehen die Ergebnisse fest? Eine deutschlandweite Prognose ist nach Schließung der Wahllokale zu erwarten. Erste Hochrechnungen für das Wahlergebnis in Deutschland werden gegen 18.30 Uhr veröffentlicht. Gegen 23 Uhr ist dann mit einem Ergebnis für Bayern zu rechnen. Das vorläufige Endergebnis für Deutschland steht vermutlich gegen Mitternacht fest.

Europawahl 2024: Ergebnisse für Bayern

Nach Auszählung der Stimmen am Wahltag finden Sie die Ergebnisse der Europawahl 2024 für Bayern in dieser Grafik. Sie wird laufend aktualisiert.

Ergebnisse der vergangenen Europawahl für Bayern

Bei der Europawahl 2019 sahen die Wahlergebnisse in Bayern wie folgt aus:

CSU : 40,7 Prozent

: 40,7 Prozent SPD : 9,3 Prozent

: 9,3 Prozent Grüne: 19,1 Prozent

Die Linke : 2,4 Prozent

: 2,4 Prozent FDP 3,4 Prozent:

3,4 Prozent: Sonstige: 21,7 Prozent

Europawahl 2024: Wahlberechtigte haben eine Stimme

Im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen gibt es bei der Europawahl keine Wahl- oder Stimmkreise. Die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist Wahlgebiet. Ein weiterer Unterschied liegt in der Anzahl der Stimmen: Bei der Europawahl dürfen Wahlberechtigte nur ein Kreuz auf ihrem Stimmzettel setzen, nicht zwei für Erst- und Zweitstimme. Es gilt die Bundes- beziehungsweise Landesliste einer Partei, die von einem Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin angeführt wird.

In Deutschland sind insgesamt 35 Parteien zur Europawahl zugelassen. Die Parteien schließen sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammen. Im aktuellen Europäischen Parlament gibt es sieben Fraktionen mit insgesamt 720 Abgeordnetenplätzen. Es handelt sich um diese Fraktionen:

EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei )

) S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten)

der Sozialdemokraten) Fraktion "Renew Europe"

Grüne/EFA (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz)

ID ( Fraktion Identität und Demokratie )

) EKR (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer)

GUE/NGL ( Die Linke )

Deutschland stellt die meisten Abgeordneten bei der Europawahl

Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament. Das liegt daran, dass Deutschland das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union ist. Die Abgeordneten werden für eine Wahlperiode von fünf Jahren gewählt.

Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge haben 60 Prozent der Europäerinnen und Europäer angekündigt, an der Europawahl 2024 teilnehmen zu wollen. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung EU-weit bei 51 Prozent. In Deutschland lag sie bei 61 Prozent. Erstmals dürfen in Deutschland auch Jugendliche ab 16 Jahren bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Bei der letzten Wahl lag das Wahlalter noch bei 18 Jahren. Auch in einigen anderen EU-Staaten, jedoch nicht allen, dürfen unter 18-Jährige an die Wahlurne.

Europawahl: In Deutschland wird am 9. Juni 2024 gewählt

Überhaupt herrscht bei der Europawahl keine Einheitlichkeit, was das Wahlrecht angeht. In jedem Mitgliedsstaat wird nach nationalem Recht gewählt. Auch der Wahltermin ist den Wahltraditionen der einzelnen EU-Staaten angepasst: Während in Deutschland traditionell und auch bei der Europawahl 2024 an einem Sonntag gewählt wird, wird in der Niederlande etwa schon am Donnerstag, 6. Juni, gewählt. Irinnen und Iren dürfen schon am Freitag, 7. Juni, abstimmen, Slowaken am Samstag, 8. Juni.