Zwei Drittel der Erstwähler wollen an Europawahl teilnehmen

Zwei Drittel der Erstwähler wollen an der Europawahl am 9. Juni teilnehmen. Allerdings fühlen sich nur wenige gut über die Aufgaben des Europaparlaments informiert.

Rund zwei Drittel der deutschen Erstwähler und Erstwählerinnen wollen laut einer Umfrage an der Europawahl teilnehmen - jedoch fühlt sich nur eine Minderheit gut über die Aufgaben des Europaparlamentes informiert. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 1000 Menschen im Alter von 16 bis 23 Jahren, die die F&P Marketingforschung GmbH im Auftrag von Greenpeace durchführte.

Umfrage zur Europawahl: Nur 18 Prozent fühlen sich gut informiert

Darin gaben 67 Prozent an, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich am 9. Juni wählen zu gehen. Allerdings erklärten nur 18 Prozent, sich gut oder sehr gut über die Aufgaben und Zuständigkeiten des Europaparlamentes informiert zu fühlen. Greenpeace-Bildungsexperte Dietmar Kress sagte: "Die rund fünf Millionen Erstwählenden in Deutschland sind hoch motiviert, aber sie wollen besser rund um das EU-Parlament informiert werden."

Lehrerinnen und Lehrer sollen jetzt aufklären

Lehrer sollten die Zeit bis zur Wahl nutzen, um den Erstwählern die gewünschten Informationen über die EU und ihre Institutionen zu geben, forderte Kress. Am 9. Juni dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme zur Europawahl abgeben. Bislang lag das Mindestalter bei 18 Jahren. Insgesamt sind in Deutschland rund 64,9 Millionen Menschen wahlberechtigt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. (dpa)

Lesen Sie dazu auch