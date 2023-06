Die wichtigsten Informationen zum Evangelischen Kirchentag

Der 38. Evangelische Kirchentag in Nürnberg beginnt am Mittwoch. Alle wichtigen Informationen zum Programm, den Themen und Tickets finden Sie hier.

An diesem Mittwoch hat der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg begonnen. Bis Sonntag werden in Bayerns zweitgrößter Stadt zahlreiche Menschen erwartet, um gemeinsam ihren Glauben zu vertiefen, aber auch über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Alle wichtigen Informationen zum Evangelischen Kirchentag.

Welches Programm gibt es beim Evangelischen Kirchentag 2023?

"Jetzt ist die Zeit", lautet die Losung des großen Glaubenstreffens, sie stammt aus dem Evangelium nach Markus. Etwa 2000 Veranstaltungen sind vor allem in Nürnberg aber auch in der Nachbarstadt Fürth geplant. Am Mittwoch fanden in Nürnberg auf dem Hauptmarkt und auf dem Kornmarkt die Eröffnungsgottesdienste statt. Enden wird der Kirchentag am Sonntagvormittag mit den Schlussgottesdiensten. Auch diese finden auf dem Hauptmarkt und auf dem Kornmarkt statt. Sie beginnen um 10 Uhr.

Welche Gäste kommen zum Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg?

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern haben ihren Besuch beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg angekündigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nach dem Gottesdienst am Mittwochabend die Gäste begrüßen. Am Samstag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen. Zu Gast in Nürnberg sind ebenso Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Welche Themen stehen beim Evangelischen Kirchentag 2023 im Fokus?

Im Fokus des diesjährigen Kirchentags stehen die Auswirkungen des Klimawandels und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es zur Frage, ob die Bundesrepublik Waffen in die Ukraine liefern soll, unterschiedliche Meinungen. Sowohl der Kirchentagspräsident und frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière als auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm betonten, der Kirchentag wolle eine Plattform bieten für faire Diskussionen und Debatten. Dieser Meinung ist auch der Erlanger Theologie-Professor und frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock.

Wo gibt es Tickets für den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg?

Tickets für den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gibt es online zu kaufen. Fünf-Tage-Tickets gibt es für 119 Euro, Familien bezahlen 179 Euro. Tagestickets sind für 39 Euro erhältlich. Wer erst nach 16 kommt, muss noch 19 Euro bezahlen. Für Kurzentschlossene gibt es erstmals auch eTickets. Diese sind nur in Verbindung mit der Kirchentags-App nutzbar und können dort angezeigt werden.