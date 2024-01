Schöne wird nächste Saison Co-Trainerin des FC Bayern

Ex-Profi Clara Schöne (30) wird von der kommenden Saison an als Co-Trainerin die Fußballerinnen des FC Bayern betreuen.

Das teilte der deutsche Meister am Montag mit. Bis Saisonende arbeitet der erst kürzlich neu verpflichtete Moritz Volz als Co-Trainer mit Chefcoach Alexander Straus zusammen. Danach rückt Schöne, die derzeit in der 2. Liga das abstiegsbedrohte zweite Team der Münchnerinnen trainiert, an der Seite von Straus.

Schöne spielte von 2006 bis 2014 für die Münchnerinnen und absolvierte ab 2010 insgesamt 72 Partien für die Bayern-Profis, mit denen sie 2012 den DFB-Pokal holte. 2014 wechselte die Mittelfeldspielerin zum SC Freiburg, 2020 begann sie - zunächst als Co-Trainerin des zweiten FCB-Frauenteams - ihre Laufbahn als Coach.

(dpa)