FC Bayern über Gruschwitz: "Besonderer Mensch"

Der FC Bayern hat bestürzt auf den Tod des früheren ZDF-Sportchefs Dieter Gruschwitz reagiert.

"Ich habe mit Dieter Gruschwitz nicht nur einen langjährigen Partner verloren, sondern einen echten Freund. Für so einen Verlust ist es unmöglich, die richtigen Worte zu finden", erklärte der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montag. "Dieter hatte für jeden Menschen immer ein offenes Ohr und einen guten Rat, auch über den Sport hinaus. Er war ein ganz besonderer Mensch. Wir alle werden Dieter sehr vermissen."

Gruschwitz starb nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders am Sonntag in der Nähe von Bad Tölz im Alter von 68 Jahren. "Die Nachricht vom Tod von Dieter Gruschwitz hat uns alle erschüttert. Ich persönlich durfte mit ihm in meiner Zeit beim ZDF viele einzigartige Momente teilen", erklärte der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. "Uns verband mehr als vertrauensvolle Zusammenarbeit, uns verband Freundschaft. Ich habe Dieter über die Maßen geschätzt und bin ihm zutiefst dankbar. Er wird uns fehlen."

Gruschwitz war nach seinem Studium der Publizistik, Slawistik und Anglistik in Mainz 1979 zum Sender Freies Berlin gekommen. 1996 wechselte er zum ZDF. Von 2005 bis 2017 war er ZDF-Sportchef.

"Mit Dieter Gruschwitz verliert der deutsche Sportjournalismus eine seiner ganz großen Persönlichkeiten. Ich habe ihn bei unseren Begegnungen als Vorbild für alle erlebt, beruflich und nicht zuletzt auch menschlich, denn mit seiner fairen Art war er ein ehrlicher, verlässlicher Partner", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. "Der FC Bayern ist in Gedanken bei seinen Angehörigen."

