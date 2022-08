CSU-Chef Markus Söder: „Die Ampel wirkt in der Krise zunehmend überfordert“

Exklusiv Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder geht vor allem mit den Grünen hart ins Gericht. Er fordert einen Rettungsschirm für den Mittelstand.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) wirft der Berliner Ampel-Koalition und dem vom Grünen Robert Habeck geführten Bundeswirtschaftsministerium vor, in der Krise „zunehmend überfordert“ zu wirken. „Das Hin und Her verunsichert die Bevölkerung und schwächt die Akzeptanz in dieser Krise“, sagte er unserer Redaktion. Es stelle sich immer mehr die Frage, ob die Ampel krisenfest sei. „Offenkundig ist die gesamte Strategie zu wenig durchdacht. Es fehlt Ersatzenergie für Gas - ob aus Katar, Norwegen oder Kanada - und die Preise steigen weiter“, sagte Söder.

Markus Söder: "Gerade die Grünen machen keine gute Figur"

Der CSU-Chef geht vor allem mit Habeck und dessen Partei hart ins Gericht. „Dabei machen gerade die Grünen im politischen Handwerk keine gute Figur: Erst fabrizieren sie eine verfehlte Gasumlage - dann wollen sie diese Mängel durch überbordende Bürokratie und höhere Steuern für Unternehmen wieder korrigieren.“ Sogar in der Ampel werde darüber heftig gestritten: „Selbst innerhalb der Grünen gibt es massive Kritik. Dabei werden Normalverdiener und Mittelstand mit explodierenden Kosten völlig allein gelassen.“

Es brauche neben der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger endlich auch einen Rettungsschirm für den Mittelstand, fordert Söder. „Und klar ist auch: Die nochmals steigenden Stromkosten zeigen deutlich den dringend nötigen Handlungsbedarf für eine befristete Verlängerung der Kernkraftwerke.“

