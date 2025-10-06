17-Jähriger zündet Feuerwerk aus der Hand – und verletzt sich schwer

Im Landkreis München ist es am Wochenende zu einem folgenschweren Unfall mit einem Feuerwerkskörper gekommen. Normalerweise sind Böller, Raketen und andere Feuerwerks-Artikel nur rund um den Jahreswechsel im Handel erhältlich und nur in dieser Zeit dürfen sie auf offener Straße gezündet werden.

17-Jähriger zündet Feuerwerk in der Hand: Explosion verletzt ihn schwer

Ein 17-Jähriger in der Gemeinde Hohenbrunn im Südosten von München störte sich nicht an dem Verbot. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann in der Nacht auf Sonntag einen Sprengkörper zünden. Er hielt ihn gerade noch in der Hand fest, als dieser bereits explodierte.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste unmittelbar nach dem Vorfall in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Um welche Art von Feuerwerkskörper es sich handelte, war zunächst unklar. Auch woher der Sprengkörper stammte, dazu machte die Polizei keine weiteren Angaben.