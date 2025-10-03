Polizei: Vier Männer zeigen Hitlergruß auf Oktoberfest

Vier Männer sollen in einem Festzelt auf dem Oktoberfest in München mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Andere Festzeltbesucher alarmierten am Donnerstagabend den Sicherheitsdienst, wie die Polizei mitteilte. Beamten nahmen die vier Verdächtigen im Alter von 26 Jahren daraufhin vorläufig fest. Sie wurden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und anschließend wieder entlassen.

Das ist nicht der erste Vorfall auf der Wiesn: Bereits am ersten Wochenende war ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien angezeigt worden, weil er in einem Festzelt den Hitlergruß gezeigt haben soll.