Unbekannte sprühen dreimal antisemitische Graffitis

Unbekannte haben im oberfränkischen Forchheim an drei Stellen Graffitis mit antisemitischem Inhalt angebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, besprühten die unbekannten Täter im Zeitraum von Montagfrüh bis Dienstagfrüh in einer Straße eine Werbetafel, die Fassade eines Lagerhauses und einen Altkleidercontainer mit antisemitischen Graffitis. Die Ermittlungen dauerten an. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

(dpa)