Extremismus

vor 36 Min.

Unbekannter putzt sich mit Israel-Flagge die Schuhe

Am Rande einer Mahnwache für Israel hat ein Mann in Bamberg eine israelische Flagge beschmutzt und in einen Mülleimer geworfen.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, habe der bislang Unbekannte die mit Rosen bedeckte und auf dem Boden liegende Flagge genommen und damit seine Schuhe geputzt. Anschließend soll er die Flagge in einen Mülleimer geworfen haben. Als Teilnehmer der Versammlung am Sonntagabend den Mann baten, die Flagge zurückzugeben, soll er ihnen den Mittelfinger gezeigt haben. Er entfernte sich unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach Ende einer Mahnwache anlässlich des verheerenden Angriffs palästinensischer Hamas-Terroristen auf Israel. Mitteilung der Polizei (dpa)

