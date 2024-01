Paul Bieber legt seine zehnte "Eismeile" zurück

Ein eiskaltes Hobby: Der Extremschwimmer Paul Bieber hat im mittelfränkischen Veitsbronn am Sonntag zum zehnten Mal in eiskaltem Wasser eine Meile hinter sich gebracht.

Damit ist er nach eigenen Angaben einer von nur sechs Menschen weltweit, die zehn oder mehr sogenannte Eismeilen geschwommen sind. Zudem sei er damit bislang der einzige, dem dies innerhalb von vier Jahren gelungen sei.

Unter einer "Eismeile" versteht man demnach eine Distanz von 1609 Metern, die bei einer Wassertemperatur von weniger als fünf Grad schwimmend zurückgelegt wird. Beim Eisschwimmen gibt es einige gesundheitliche Gefahren, wie etwa Unterkühlung. Der Hobbysportler wurde deshalb vorher von Ärzten am Uniklinikum in Ulm untersucht. Er habe von ihnen eine Freigabe für den Schwimmrekord erhalten, wie Bieber am Sonntag sagte. Ein Arzt war auch bei der "Eismeile" in Veitsbronn dabei und stellte sicher, dass Bieber die Schwimmeinlage gut übersteht.

Bieber, der unter anderem Schwimmtrainer und Rettungsschwimmer ist, hat bereits ein nächstes Ziel: In den kommenden Jahren wolle er als erster Mensch 15 sogenannte Eismeilen geschwommen sein. Der bisherige Rekord liegt demnach bei 14.

(dpa)