Habeck unternimmt Drei-Länder-Reise in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist von Mittwoch bis Freitag durch mehrere Bundesländer.

Der Grünen-Politiker hat am Mittwoch zunächst Termine in Sachsen, am Donnerstag dann in Thüringen und am Freitag in München. Auf dem Programm einer "Fachkräfte- und Energiereise" stehen zum Beispiel ein "Handwerkspolitisches Forum" in Leipzig, Firmenbesuche, der Besuch eines Bürgerwindparks bei München sowie Bürgerdialoge in Leipzig sowie Nürnberg.

(dpa)