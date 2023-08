Mann verletzt Mutter lebensgefährlich: Polizei sucht mit Foto nach ihm

Ein 23-Jähriger soll seine Mutter so schwer verletzt haben, dass die später starb. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach ihm.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach einem 23-Jährigen. Er soll seine 56-jährige Mutter in deren Wohnung in Berg (Landkreis Hof) in Grenznähe zu Thüringen in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt haben. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwochmorgen gestorben ist. Die Umstände der Tat sind nach Angaben der Polizei aktuell noch unklar.

Der tatverdächtige 23-Jährige ist auf der Flucht. Laut Polizei ist er als leicht reizbar bekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Gefahr gegenüber anderen Personen ausgeht. Er befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand und leidet unter Wahnvorstellungen.

Fahndung in Oberfranken: Polizei sucht diesen Mann nach Gewalttat in Berg

So beschreibt die Polizei den tatverdächtigen Valentin Gräter:

23 Jahre alt

sehr schlank

etwa 1,75 Meter groß

blonde, kurze Haare

Bekleidung unbekannt

unbekannt Fluchtmittel unbekannt

Die Polizei fahndet nach dem 23-jährigen Valentin Gräter. Foto: Polizei Oberfranken

Sollten Zeugen auf den 23-Jährigen treffen, rät die Polizei davon ab, ihn anzusprechen. Stattdessen sollen sie sofort den Polizeinotruf 110 wählen. Die Polizei fandet unter anderem mit der Unterstützung eines Hubschraubers und Personensuchhunden nach dem Flüchtigen.