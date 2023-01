Warum hängen die Fahnen in Bayern heute auf Halbmast?

In Bayern herrscht am heutigen Donnerstag Trauerbeflaggung. Die Fahnen hängen aus einem guten Grund auf Halbmast.

Wer am heutigen Donnerstag, 5. Januar 2023, an einem bayerischen Dienstgebäude vorbeiläuft, der wird bemerken, dass die Fahnen auf Halbmast hängen. Es handelt sich um eine Trauerbeflaggung, welche in Bayern angeordnet wurde. Das hat auch einen guten Grund.

Fahnen in Bayern heute auf Halbmast: Trauerbeflaggung zu Ehren von Benedikt

Zum 5. Januar 2023 hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Anordnung getroffen, alle Flaggen an bayerischen Dienstgebäuden auf Halbmast zu hängen. Die getroffene Regelung wurde mit dem Bund abgesprochen. Grund sind die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen Papst Benedikt XVI., der am Donnerstag in Rom beerdigt wird. Söder ist bei der Trauerfeier auf dem Petersplatz vor Ort.

Die bayerische Regierung hat Gemeinden, Landkreise und Bezirke dazu aufgefordert, der Regelung nachzukommen. Das gilt auch für Stiftungen des öffentlichen Rechts, Anstalten und Körperschaften. In ganz Deutschland wird ab 11.00 Uhr im Rahmen der Beerdigung von Benedikt zudem ein Trauergeläut zu hören sein.

Lesen Sie dazu auch