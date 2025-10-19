A9-Ausfahrt Richtung München für einige Stunden gesperrt – das müssen Autofahrer wissen

Wer am Montagabend auf der A9 in Richtung München unterwegs ist, muss sich auf eine Sperrung einstellen: Wie die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung ankündigte, wird die Ausfahrt der Anschlussstelle Hilpoltstein für eine Nacht –genauer für 10 Stunden – komplett gesperrt.

Der Grund sei eine Fahrbahnerneuerung auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Allersberg und Hilpoltstein in Fahrtrichtung München, heißt es in der Mitteilung weiter.. Die Autobahngesellschaft lenkt den Verkehr daher für diesen Zeitraum um.

Sperrung der Ausfahrt auf der A9: Wann sie beginnt

Die Sperrung beginnt demnach am Montag, 20. Oktober 2025, um circa 20 Uhr und endet am Dienstag, 21. Oktober, gegen 6 Uhr. Nur die Ausfahrt in Fahrtrichtung München ist von der Sperrung betroffen; die Auffahrt bleibe hingegen geöffnet.

„Die Sperrung ist für die Markierungs- und Umbauarbeiten der transportablen Schutzeinrichtung im Bereich der Anschlussstelle Hilpoltstein erforderlich“, heißt es in der Mitteilung. Der Verkehr werde über die vorherige Anschlussstelle Allersberg ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 52 geführt. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Ab Dienstag früh fließe der Verkehr regulär nach der Main Donau Kanalbrücke dann über den fertiggestellten rechten Fahrbahnbereich.

Herbstferien in Bayern: Bald wird es wieder voll auf den Straßen

Bald wird es wieder voll auf den Straßen des Freistaats: Nicht mehr lang, dann sind wieder Herbstferien in Bayern. In anderen Bundesländern haben sie sogar bereits begonnen.

Nicht nur mehr Autos auf den Straßen, sondern auch die rund 1300 Autobahnbaustellen im Land und der Berufsverkehr könnten Reisende auf die Probe stellen. Schon jetzt warnt der ADAC vor Staus und Beeinträchtigungen.