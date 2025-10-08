E-Bike auf bis zu 60 km/h frisiert: Fahrer wohl auf Droge

Ein Mann ist in Ingolstadt mit einem frisierten E-Bike unterwegs gewesen, das auf bis zu 60 km/h beschleunigen kann. An dem Fahrrad war ein Gashebel verbaut, mit dem der Mann das Tempo erhöhen konnte. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest bei dem 35-Jährigen positiv, wie die Polizei mitteilte.
Da das Fahrzeug wegen der hohen Geschwindigkeit nicht mehr als Fahrrad zählt, braucht es eine Zulassung und eine Versicherung. Beides hatte der 35-Jährige nicht. Zudem hatte er keinen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten das Rad.
