Mann prallt mit Auto gegen Lastwagen - Ehefrau stirbt

Ein Mann ist mit seiner Frau im Auto auf der Autobahn 8 an der Grenze zu Österreich gegen einen stehenden Lastwagen geprallt. Die 64 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sei noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der 67 Jahre alte Fahrer sei nach dem Unfall am Montag schwerst verletzt in ein Salzburger Krankenhaus gebracht worden.

Lkw-Fahrer hielt wegen Ruhezeit auf Seitenstreifen

Der Mann war laut Polizei bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) von der linken über die rechte Spur bis auf den Seitenstreifen gefahren. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes hatte ein 29-Jähriger dort aber seinen Lastwagen abgestellt, um die vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten. Der Wagen sei ungebremst auf das Heck des stehenden Lastwagens geprallt.

Warum der Autofahrer einmal die komplette Fahrbahn querte, blieb zunächst unklar. Hinweise auf ein absichtliches Verhalten des Fahrers gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ein Experte soll mit einem Gutachten bei den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Unfallursache helfen. Die A 8 in Richtung Salzburg blieb nach dem Unfall am Montagnachmittag laut Polizei für etwa vier Stunden komplett gesperrt.