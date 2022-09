Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Fahrradfahrer ist ein 38-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Der Unfall passierte in den Morgenstunden am Ende eines Fahrradweges in Nürnberg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Warum es zu der Kollision kam, ist bisher unklar. Die betroffene Straße soll für einige Stunden gesperrt sein.

(dpa)