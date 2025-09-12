Icon Menü
Fake-Shops im Internet: Wie sich ein Trachtenhändler verteidigt

Fake-Shops

Wie Datschi-Trachten gegen Fake-Shops im Internet kämpft

Der Online-Shop von Datschi-Trachten wurde als Fake-Shop eins zu eins nachgebaut. Auch andernorts versuchen Betrüger mit dieser Masche, Kunden abzuzocken. So hat der Geschäftsführer reagiert.
Von Quirin Hönig
    Michael Hochmuth, der Geschäftsführer von Datschi-Trachten, kämpfte eine Woche lang gegen Fake-Shops.
    Michael Hochmuth, der Geschäftsführer von Datschi-Trachten, kämpfte eine Woche lang gegen Fake-Shops. Foto: Michael Hochmuth/Datschi-Trachten

    Manche Angebote sind zu gut, um wahr zu sein: Etwa ein Dirndl, das von 200 Euro auf 40 Euro heruntergesetzt wurde. Im Juli tauchten Werbeanzeigen mit solchen Angeboten auf Facebook und Instagram auf. Sowohl die Anzeigen als auch der Shop, auf den sie geführt hatten, waren falsch. Der Online-Shop von Datschi-Trachten aus Buchdorf war von Betrügern nachgebaut worden, eine Woche lang musste Geschäftsführer Michael Hochmuth gegen Fake-Shops kämpfen.

