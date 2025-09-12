Wie Datschi-Trachten gegen Fake-Shops im Internet kämpft

Manche Angebote sind zu gut, um wahr zu sein: Etwa ein Dirndl, das von 200 Euro auf 40 Euro heruntergesetzt wurde. Im Juli tauchten Werbeanzeigen mit solchen Angeboten auf Facebook und Instagram auf. Sowohl die Anzeigen als auch der Shop, auf den sie geführt hatten, waren falsch. Der Online-Shop von Datschi-Trachten aus Buchdorf war von Betrügern nachgebaut worden, eine Woche lang musste Geschäftsführer Michael Hochmuth gegen Fake-Shops kämpfen.
Fake-Shops
