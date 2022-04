Corona-Inzidenz im Freistaat sinkt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern ist weiter gesunken.

Am Montag meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1693 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Montag lag der Inzidenzwert noch deutlich höher bei über 1800. In Bayern wurden demnach 20.467 neue Infektionen und 49 weitere Todesfälle gemeldet.

