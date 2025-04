Feuerwehr rettet verirrten Pizzaboten

Die Feuerwehr hat einen auf Abwege geratenen Pizzaboten in Garmisch-Partenkirchen gerettet. Der junge Mann war am Samstagabend mit seinem Wagen auf einen für Autos gesperrten Wanderweg gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der stark ansteigende Weg war zu steil. Als der Mann rückwärts zurücksetzen wollte, blieb der Wagen in einer Böschung stecken.

Die Feuerwehr befreite das Auto etwa eine halbe Stunde später, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann kam mit dem Schrecken davon, muss aber für das Befahren eines Wanderwegs Bußgeld zahlen. Ob die Pizza ihr Ziel noch erreichte, wussten die Beamten nicht zu sagen. Dass verirrte Autofahrer in den bayerischen Alpen auf Abwege geraten, kommt gelegentlich vor. Doch dass ein verirrter Lieferfahrer gerettet werden muss, ist eine Ausnahme.