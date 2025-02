Falschfahrer-Unfall in Oberfranken – Fahranfängerin stirbt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 hat am Dienstagabend bei Untersiemau im Landkreis Coburg ein junges Leben gefordert. Eine 18-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache als Falschfahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die Fahranfängerin aus Coburg überlebte den Aufprall in einem VW Golf nicht und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Geisterfahrer-Unfall in Coburg – Schwester schwer verletzt

An ihrer Seite saß nach Angaben der Bild ihre 21-jährige Schwester, die schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 64-jähriger Mann aus Nürnberg, hatte Glück im Unglück und kam mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon. Er war nach Angaben der Polizei Coburg in Richtung Großheirath unterwegs.

Die Unfallstelle auf der B4 in Oberfranken bot ein Bild der Verwüstung. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk (THW) und Polizei waren den Behörden zufolge vor Ort, um Hilfe zu leisten und den Unfall zu dokumentieren. Auch eine Polizeidrohne kam zum Einsatz, um die Spurenlage aus der Luft zu sichern.

Schwerer Crash in Coburg – Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe

Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Wie es zu der Falschfahrt kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall oder die Geisterfahrt beobachtet haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.

Stunden zuvor kam es auch in Regensburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ebenfalls eine Frau ihr Leben verlor. Auch hier handelte es sich um eine Geisterfahrt.