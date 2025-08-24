Familie Ott lebt glücklich in einem Haus mit nur 46 Quadratmetern

Die Zeit, sie vergeht. Und oft tut sie das viel zu schnell. Die große Uhr fällt einem sofort auf, wenn man das kleine Haus betreten hat und im Wohn-Essraum steht, zu dem auch eine Küche gehört. An der anderen Wand fällt der Blick auf eine Weltkugel. Beides – Zeit und Welt – haben für die Besitzer dieses Mini-Hauses eine besondere Bedeutung. Beides führte sie dazu, sich bewusst auf diesem minimalen Platz mit Töchterchen Pauline einzurichten. „Es ist ein Wohnglück auf 46 Quadratmetern“, sagt Robert Ott und lächelt.

Ein durchaus ungewöhnliches Wohnglück. Zumindest auf dem Land: Die Häuser in der Nachbarschaft in Unterbernbach im Landkreis Aichach-Friedberg verfügen auf den ersten Blick über wesentlich mehr Wohnfläche. Das Mini-Haus, das gleich hinter dem Elternhaus von Robert Ott in zweiter Reihe steht, fällt also gleich doppelt aus der Reihe. Ein witziges, buntes Schild mit dem gemalten Haus und Familie Simpson weist den Weg.

War es dem Ehepaar Ott also wichtig, Ressourcen zu schonen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und damit einen Beitrag zum Erhalt der Erde zu leisten? „Das war nicht der Hauptgrund“, sagt Robert Ott, er sei vielmehr vom Typ her eher minimalistisch. „Wir setzen einfach klare Prioritäten“, erklärt er. Robert Ott ist gelernter Bankkaufmann und hat sich als Versicherungs- und Vermögensberater selbstständig gemacht. Er erzählt offen, dass er sein Geld in Aktien anlegt und vor allem eines nie wollte und will: „Bis ich 60 bin nur dafür arbeiten zu müssen, um ein Haus abzubezahlen, was dann schon wieder renoviert werden muss.“ Zu viele Beispiele habe er schon erlebt, in denen Familien sich massiv einschränken, nur um Kredite abzustottern. Das ist nicht seine Welt. Zumal er beobachtet, dass nicht selten nach dem Hauskauf weitere große Investitionen folgen, dass dies alles die Menschen aber oft nicht zufriedener mache. Das Mini-Haus – so der korrekte Name und nicht etwa Tiny-Haus – hat inklusive Möbel rund 155.000 Euro gekostet.

„Ich bin jetzt 41“, sagt Ott, „ich habe circa schon Halbzeit, wenn nicht bereits mehr, da will ich den Rest meines Lebens doch bewusst so gestalten, wie es mir gefällt.“ Und das bedeutet vor allem auch: Reisen. Gerade seine Zeit, als er im Ausland gelebt hat – zwei Jahre in den USA, ein Jahr in Australien – hat Robert Ott besonders genossen. Auch für die Zukunft plant er, immer wieder zumindest zeitweise im Ausland zu leben. „Mir ist meine Freiheit, meine Unabhängigkeit wichtig“, sagt er und seine Frau Anja lächelt ihn an. Die 31-Jährige ist Erzieherin und arbeitet in der Kindertagesstätte in Kühbach. Im Gespräch wird schnell klar: Sie ist am Ort sozial verwurzelter als er. Doch auch Anja Ott steht zu der Entscheidung, dass ein Mini-Haus für sie, ihren Mann und die vierjährige Pauline reicht. „Denn auch ich habe dadurch viel mehr Freiheit und vor allem viel mehr Zeit“, sagt sie und streichelt der Tochter liebevoll über den Kopf. „Zeit vor allem für Pauline. Denn der Haushalt ist hier schnell gemacht.“

Sogar einen Abstellraum für die Waschmaschine gibt es

Das Mini-Haus hält innen mehr Stauraum bereit, als es von außen vermuten lässt: So ist beispielsweise das Bett mit Polster-Kopfteil im Schlafzimmer mit Einbauschränken umrahmt. Auch im Kinderzimmer sind passgenaue Einbauschränke. Die Küche weist mit Mikrowelle, Spülmaschine, Elektroherd, Thermomix und Theke samt Barhocker alles auf, was man braucht. Im Bad ist eine recht geräumige Dusche. Sogar einen Abstellraum für die kombinierte Waschmaschine mit Trockner, Bügelbrett und Vorräte gibt es. So schlicht das Häuschen von außen aussieht, so zweckmäßig ist es innen eingerichtet: Schnickschnack findet sich nirgends. Dafür ein großer Fernseher.

Pauline führt strahlend und stolz durch das Haus und als sie im elterlichen Schlafzimmer das Rollo hochschiebt, um zu zeigen, dass Mama und Papa da gleich auf die Terrasse raus können, fällt der Blick auf Charly, die rot-weiße Katze der Familie, die gerade ein Nickerchen auf einem Gartenstuhl macht. Überhaupt Terrasse und Garten: Beides ist im Vergleich zum Haus sehr groß und bietet jeden Komfort: „Unser Leben findet viel draußen statt“, erzählt Robert Ott. Zwar fehlten noch Hecken und Pflanzen, auch der Whirlpool werde erst noch geliefert, doch Gerätehaus, ein Grill, ein Hasenstall und ein Mähroboter sind schon da.

Und dann steht da noch etwas: Ein noch kleineres Mini-Haus, das mit wenigen Stufen erklommen werden kann und Eintritt nur dem gewährt, der mit dem Specht anklopft. Es ist Paulines Spielhaus, das sie zum Geburtstag bekommen hat. Wer das Mädchen darin beobachtet, muss anerkennen, dass Glück im kleinsten Haus sein kann.