Augsburg

vor 16 Min.

Sicheres Zuhause auf Zeit: Zu Besuch bei einer Bereitschaftspflegefamilie

Plus Jugendämter nehmen immer häufiger vernachlässigte Kinder in Obhut. Pflegefamilien fangen sie auf. Über eine Frau, die in sechs Jahren 19 Kinder aufgenommen hat.

Von Sonja Dürr

Oben im Kinderzimmer, zwischen Stockbett und Spielzeug, hängen all die Kinderbilder in einer Reihe. Das Foto vom ersten Mädchen, zweieinhalb Jahre alt, das Teresa Meier damals aufnahm. Von dem Mädchen, das sie mit einem blauen Auge abholte und auf dem Foto drei Monate später so unbeschwert aussieht. Und von dem neunmonatigen Buben, den die leibliche Mutter auf einer Bank vor einem Schnellrestaurant in der Augsburger Innenstadt abgelegt und nicht mehr gefunden hatte – einfach, weil sie zu betrunken war.

Teresa Meier erinnert sich noch sehr genau an jenen Samstagabend im Herbst, als das Telefon klingelte, abends gegen 22 Uhr. Ein Mitarbeiter des Biwak, wie die städtische Inobhutnahmestelle in Augsburg heißt, sagte, dass es um ein neun Monate altes Baby geht. Teresa Meier eilte nach oben, in den Dachboden ihres Hauses, "ich wollte schauen, was ich in Größe 74 da habe". Dann packte sie die Babyschale, die für solche Fälle auf dem Dachboden steht, kontrollierte, ob noch Essen da ist und holte den Jungen am Biwak ab. "Nachts um halb zwei hat er dann geschlafen, endlich", daheim bei der Familie Meier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

