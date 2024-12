Betrunkener Mann bedroht Polizisten mit Axt

Ein 52-jähriger Mann hat sich nach einem Familienstreit in einer Gartenhütte in Altdorf bei Nürnberg (Nürnberger Land) verschanzt und Polizeibeamte mit einer Axt bedroht. Er war stark betrunken, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau des 52-Jährigen teilte über den Notruf mit, dass ihr Ehemann im gemeinsamen Wohnhaus randalieren würde. Sie hätte sich vorsichtshalber eingeschlossen. Die Polizei traf den Mann demnach vor dem Haus an, er habe eine Spitzhacke in der Hand gehabt. Der Betrunkene sei dann in das angrenzendes Gartenhaus geflüchtet. Von dort aus bewarf er die Beamten den Angaben zufolge mit einer Glasflasche und bedrohte sie mit einer Axt.

Beamter gibt Warnschuss in die Luft ab

Mehrfach ignorierte er die Drohungen der Polizei, eine Schusswaffe einzusetzen. Stattdessen ging der 52-Jährige mit der Axt schlagbereit über dem Kopf auf die Streife zu. Ein Beamter gab daraufhin einen Warnschuss in die Luft ab. Dadurch zog sich der Mann in die Hütte zurück und kam kurze Zeit später unbewaffnet aus dem Gartenhaus. Er konnte überwältigt und festgenommen werden.

Wegen seines psychischen Ausnahmezustands sei der Mann in eine Fachklinik gebracht worden. Durch die Festnahme zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Beamten blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.