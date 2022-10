Familienstreit in Mittelfranken endet tödlich

In Gunzenhausen eskalierte am Montag ein Familienstreit zwischen Mutter und Sohn. Die Bilanz: Eine Tote und ein Schwerverletzter.

Ein Familienstreit im mittelfränkischen Gunzenhausen endete am Montagnachmittag tödlich. Ein 52-Jähriger hatte seine 78-jährige Mutter so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden gegen 17 Uhr in einem gemeinsam bewohnten Wohnhaus in Unterwurmbach in Streit geraten. Der Konflikt entwickelte sich offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mutter und Sohn fügten sich dabei wohl gegenseitig Verletzungen mit scharfen Gegenständen, vermutlich mit einem oder mehreren Messern, zu.

Familienstreit in Gunzenhausen: Nachbarn rufen Polizei

Wie inFranken berichtet, klingelte der Sohn bei den Nachbarn. Diese alarmierten die Polizei und die Rettungskräfte. Die 78-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Der Sohn wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ansbacher Mordkommission übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach noch vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang wurden umfangreiche Spuren gesichert und Zeugen befragt. Außer Mutter und Sohn haben sich zur Tatzeit wohl keine weiteren Personen in dem Haus befunden. Die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe dauern an.

Sohn nach Familienstreit in Gunzenhausen schwerverletzt

Der 52-Jährige könne wegen seines gesundheitlichen Zustands derzeit noch nicht vernommen werden. Er werde intensivmedizinisch betreut und kämpfe derzeit um sein Leben, so inFranken.

