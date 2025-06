Vater mit Schreckschusspistole bedroht in Nürnberg seine eigene Familie

Am Samstag ist ein Familienabend in der Südstadt in Nürnberg eskaliert. Wie die Polizei in einem Bericht schrieb, habe ein 38-jähriger Mann seine eigene Familie mit einer Waffe bedroht. Dabei sei der Familienvater laut Polizei offenbar stark alkoholisiert gewesen.

Der Schilderung der Beamtinnen und Beamten zufolge habe eine Frau gegen 21 Uhr am Abend den Notruf gewählt und um Hilfe gebeten, weil ihr Mann eine Schusswaffe auf sie und die gemeinsamen Kinder gerichtet habe. Weitere Hintergründe zu der Eskalation werden in dem Bericht nicht genannt.

Großeinsatz in Nürnberg: Mann bedroht eigene Familie mit Waffe

Auf den akute Bedrohungslage habe die Polizei mit einer „Vielzahl von Einsatzkräften“ reagiert, wie es weiter heißt. Auch Spezialkräfte des Unterstützungskommandos der bayerischen Polizei, die besonders bei schweren Ausschreitungen eingesetzt werden, seien zu der Wohnung der Familie gerufen worden.

Die Beamtinnen und Beamten hätten das Mehrfamilienhaus großflächig umstellt und sich genähert, als plötzlich die Mutter mit ihren Kindern aus der Wohnung geflüchtet sei. Dabei habe sie laut Polizei ihr Ehemann verfolgt. Wie das Nachrichtenportal infranken.de berichtet, sei der Vater zu dem Zeitpunkt auch bewaffnet gewesen. Als die Familie von den Einsatzkräften aufgenommen worden sei, habe dieser allerdings nur versucht, zurück in die Wohnung zu gelangen.

Nürnberger Polizei setzt Taser gegen 38-Jährigen mit Schreckschusspistole ein

Weil der Mann sich nach Polizeiangaben zu dem Balkon der Wohnung begeben habe und vermutlich springen wollte, hätten die Beamtinnen und Beamten einen Taser eingesetzt. Der Vater habe daraufhin festgenommen werden können. Er sei von den Einsatzkräften wegen akuter Eigen- und Fremdgefährdung in eine Fachklinik gebracht worden.

In der Wohnung der Familie hätte die Polizei anschließend eine Schreckschusspistole gefunden. Gegen den 38-Jährigen werde nun unter anderem wegen des Verdachts auf Bedrohung ermittelt. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden.