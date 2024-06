Fan Zone während der EM in München: Die wichtigsten Infos

Während der Fußball-EM wird der Olympiaparkt in München zu einer großen Fan Zone. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

In wenigen Tagen startet die Fußball-EM in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Münchner Allianz Arena. Wer die Partien nicht zuhause schauen will und lieber zum Public Viewing geht, kommt in München nicht um die Fan Zone im Olympiapark herum. Dort werden insgesamt 51 Spiele auf drei großen Screens übertagen. Der größte wird auf dem Olympiasee vor den Rasenstufen aufgebaut. Einen weiteren gibt es am Theatron und einen unter dem Magic Sky auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz.

Öffnungszeiten der Fan Zone im Münchner Olympiapark

Die Fan Zone auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz ist während der EM vom 14. Juni bis 14. Juli täglich geöffnet. Los geht es immer um 13 Uhr, Schluss ist um 22 Uhr, an Tagen mit Spielbeginn um 21 Uhr bis etwa eine Stunde nach Abpfiff.

Fan Zone in München während EM: Rahmenprogramm im Überblick

Neben den EM-Übertragungen soll es in der Fan Zone auch ein großes, kostenfreies Rahmenprogramm mit Musik, Kultur, Kunst, Infotainment und vielen interaktiven und sportlichen Angeboten geben. Der Veranstalter verspricht unter anderem:

Musikprogramm mit über 30 Bands verschiedenster Genres

Poetry-Wettbewerb

Shows und Workshops mit Fußball-Freestyle-Profi Patrick Bäurer

E-Sport-Tag

Comedy-Shows

Streetdance-Wettbewerb

spieltagsbegleitende Podcast "PFOSTEN RETTET"

Open-Air-Kino

Inklusions-Tag

Der Radiosender Antenne Bayern organisiert zudem Konzerte in der Fan Zone. Welshly Arms, Kelvin Jones, Iggi Kelly und Marquess sollen in diesem Rahmen im Olympiapark auftreten. Das komplette Programm vom 14. Juni bis 14. Juli gibt es auf der Webseite des Olympaparks.

Speisen und Getränke in der Fan Zone in München

In der Fan Zone soll es unter anderem Biergärten und Bars geben. Es ist erlaubt, nicht-alkoholische Getränke für den persönlichen Bedarf bis zu einem Liter mitzubringen – jedoch nur in Plastikbehältern. Glasflaschen und Dosen sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Innerhalb der Fan Zone gibt es kostenlose Trinkwasserstationen.

Fan Zone in München: Was ist erlaubt und was nicht?

Besucherinnen und Besucher werden bei ihrer Ankunft kontrolliert. Wegen verstärkter Sicherheitskontrollen kann es beim Einlass zu Wartezeiten kommen. Folgende Gegenstände dürfen mitgebracht werden:

Gürteltaschen, Hüfttaschen, Jutebeutel, Gymbags bis DIN A4

Knirpse und Regenponcho

einfache Kleinbildkameras ohne Objektiv

Handys, kleine Powerbanks

Decken

verschlossene Sonnencreme bis 100 Milliliter

nicht-alkoholische Getränke für den persönlichen Bedarf bis zu einer max. Menge von 1 Liter pro Person, jedoch nur in Plastikbehältern

Diese Dinge sind in der Fan Zone nicht erlaubt:

Druckluftfanfaren

Fahnen- oder Transparentstangen, die länger als ein Meter sind und/oder deren Durchmesser mehr als 10 Millimeter beträgt

jegliche Art von Glas

professionelle Film- und Fotokameras, Kamerastative

Waffen jeder Art und Objekte, die als Waffen oder Wurfgeschosse verwendet werden können.

Reizstoffdosen wie Deos, Haarspray

Laser jeder Art, Laserpointer, Laserstifte

ätzende, leicht brennbare oder färbende Substanzen oder sonstige Gefäße mit Substanzen, die die Gesundheit beeinträchtigen können

Betäubungsmittel jeder Art; es ist untersagt, Cannabis mitzuführen und zu konsumieren

mitzuführen und zu konsumieren Gegenstände wie Stative, Hocker, Klapp-Stühle, Kisten, Kinderwagen, Fahrräder , die als sperrig gelten; für Fahrräder sind Parkplätze eingerichtet

, die als sperrig gelten; für sind Parkplätze eingerichtet Gegenstände mit pyrotechnischem Charakter wie Leuchtkugeln, Feuerwerkskörper, Fackeln, Wunderkerzen

Symbole politischer, ideologiescher oder werblichen Charakters

Symbole rassistischen, fremdenfeindlichen, radikal politischen, ideologischen oder diskriminierenden Charakters auf Medien wie Kleidung, Bannern und digitalen Anzeigen, sowie das Verbalisieren von Parolen, Sprüchen, Texten oder Aussagen diesen Charakters

Anfahrt zur Fan Zone im Olympiapark München

Grundsätzlich ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll, da die 4000 Parkplätze am Olympiastadion bei Großveranstaltungen schnell belegt sind. Besucherinnen und Besucher können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie U3 Richtung ( : ) S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( : ) S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S8 Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3 ( : ) Tram: Linien 20 und 21 ( Haltestelle : Olympiapark West)

Linien 20 und 21 ( : West) Tram: Linie 27 ( Haltestelle : Petuelring)

Linie 27 ( : Petuelring) Stadtbus: Linie 144 ( Haltestellen : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Linie 144 ( : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg) Stadtbus: Linie 173 ( Haltestellen : Olympiazentrum , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Linie 173 ( : , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring) Stadtbus: Linien 177 und 178 ( Haltestelle : Petuelring)

Für die Fans, die ein Ticket für eines der Spiele in der Allianz Arena haben, gibt es an den Spieltagen einen Shuttle-Service vom Olympiapark zur Arena und zurück. Diese fährt auf der Parkharfe Block 19 ab.