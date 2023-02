Alle Fotos aus der Region: Das war der Fasching 2023

Nach der Coronapause hatten viele Menschen so richtig Lust auf den Fasching. Entsprechend viel war los auf Umzügen, Bällen und Partys in der Region. Alle Bilder im Überblick.

Drei Jahre lang mussten sich Faschingsfans in der Region gedulden. Jetzt konnte die fünfte Jahreszeit endlich wieder gebührend gefeiert werden. Und wie! Ob Prunksitzungen, Hofbälle, Gardetreffen oder Umzüge: Im Raum Augsburg, in Nordschwaben, in Landsberg und Neuburg, in West- und Mittelschwaben war jede Menge los. Tausende Närrinnen und Narren feierten fröhlich und in bunten Kostümen.

Nun ist der Fasching 2023 vorbei. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen will, kann sich durch unsere Bildergalerien klicken. Eine Übersicht über alle Städte und Landkreise in der Region gibt es hier:

Der Gaudiwurm schlängelte sich am Rosenmontag durch die Augsburger Innenstadt. Foto: Silvio Wyszengrad

In Augsburg gab es zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einen Faschingsumzug. Und auch sonst war einiges los. Die Bilder dazu gibt es hier.

Viele Faschingsumzüge im Augsburger Land und in Aichach-Friedberg

Beim Faschingsumzug in Welden war jede Menge los. Foto: Marcus Merk

In den Faschingshochburgen im Augsburger Land war viel los. Unsere Bildergalerien im Überblick gibt es hier.

Die Klimakleber-Bewegung griff die Dorfjugend Handzell mit ihrem Faschingswagen in Griesbeckerzell auf. Foto: Erich Echter

Das Wittelsbacher Land feierte den Fasching ebenfalls ausgelassen. Alle Fotos gibt es hier.

Der Fasching in Nordschwaben in Bildern

Beim Nachtumzug in Dillingen waren gruselige Gestalten unterwegs. Foto: Marcus Merk

Hexentanz, Nachtumzug und mehr: Der Landkreis Dillingen hatte im Fasching viel zu bieten. Einen Überblick gibt es hier.

Bei strahlendem Sonnenschein säumten beim Gaudizug in Wemding mehrere tausend Menschen die Straßen. Für den Faschingsumzug hatten sich Gruppen und Vereine mit mehr als 1000 Aktiven angemeldet. Foto: Wolfgang Widemann

Bunte Kostüme, fröhliche Umzüge: das war der Fasching im Landkreis Donau-Ries. Alle Bilder gibt es hier.

Groß und Klein geht im Fasching 2023 auf die Straße

Bunte Vögel waren beim Umzug in Waldstetten dabei. Foto: Bernhard Weizenegger

Im Landkreis Günzburg gibt es viele große Faschingsumzüge. Unsere Bildergalerien dazu gibt es hier.

Mit dem Weißenhorner Faschingsumzug beendete der Landkreis Neu-Ulm den Fasching 2023. Foto: Alexander Kaya

Helau! hieß es auch im Landkreis Neu-Ulm. Die Bilder zu den großen Partys gibt es hier.

Party am Lumpigen und mehr: Die Bilder vom Fasching in Landsberg und Neuburg

Am Lumpigen Donnerstag darf in Landsberg auch der Umzug durch die Altstadt nicht fehlen. Foto: Christian Rudnik

Der Lumpige Donnerstag ist in Landsberg ein Hochamt des Faschings. Aber auch sonst war im Landkreis Landsberg einiges los. Die Bilder dazu gibt es hier.

Die AWO Rennertshofen ist schon immer und so auch bei der 39. Ausgabe des Rennertshofener Faschingsumzugs dabei. Foto: Manfred Dittenhofer

Ausgelassen wurde auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen der Fasching gefeiert. Alle Bilder auf einen Blick gibt es hier.