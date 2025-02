München sagt nach Anschlag große Faschingsveranstaltungen ab

München ist in diesem Jahr an Fasching nicht zum Feiern zumute. Wegen des Anschlags auf die Verdi-Demonstration mit zwei Todesopfern sowie über 30 Verletzten am vergangenen Donnerstag, sagt die Landeshauptstadt ihre Faschingsveranstaltungen ab. Das gab die Stadt am Dienstag bekannt. Zuvor hatten bereits die „Damischen Ritter“ erklärt, den großen Faschingsumzug 2025 ausfallen zu lassen.

München sagt Fasching wegen Anschlags ab

In einem offiziellen Statement der Landeshauptstadt heißt es: „Als Stadtfamilie erscheint es uns im Angesicht des Anschlags und insbesondere aufgrund des gewaltsamen Todes unserer Kollegin aus der Stadtverwaltung und ihrer kleinen Tochter unvorstellbar, unbeschwert auf dem Viktualienmarkt Fasching zu feiern.“ Man könne angesichts zahlreicher körperlich wie psychisch betroffener Kolleginnen und Kollegen „nicht einfach den Hebel wieder umlegen“.

Weiter bitten die Verantwortlichen alle Beteiligten um Verständnis, die seit Wochen oder Monaten den städtischen Veranstaltungen entgegengefiebert hatten. „Als Stadtfamilie haben wir uns diese Entscheidung – wie die Damischen Ritter hinsichtlich ihrer gestrigen Absage des großen Faschingsumzugs – nicht leicht gemacht“, erklärt die Stadt.

Damische Ritter hatten Münchner Faschingsumzug bereits abgesagt

Bereits am Montag hatten die „Damischen Ritter“ den großen 18. Münchner Faschingsumzug abgesagt, der eigentlich am Sonntag, den 23. Februar, in der Innenstadt hätte stattfinden sollen. „Die ganze Stadt trauert und wir als Damische Ritter, bzw. Die Turmfalken e.V. trauern mit und denken in diesen schweren Stunden an die Opfer und die Hinterbliebenen“, hatten die „Damischen Ritter“ in einer Erklärung mitgeteilt.

Neben dem Faschingsumzug fallen durch die städtischen Absagen auch der Unsinnige Donnerstag (27. Februar) sowie der Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt (4. März) aus. Auch der Straßenfasching „München narrisch“, der zwischen dem 2. und 4. März in der Fußgängerzone der Altstadt mit zwei Open-Air-Bühnen hätte stattfinden sollen, wird abgesagt.

München sagt Fasching ab: Welche Veranstaltungen betroffen sind

Diese Faschingsveranstaltungen 2025 in München sind abgesagt:

23. Februar: 18. Münchner Faschingsumzug

27. Februar: Unsinniger Donnerstag

2. bis 4. März: „München narrisch“

4. März: Tanz der Marktweiber