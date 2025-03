Alle Zeiten, alle Orte: Die Faschingsumzüge in der Region im Überblick

Ein Fasching ohne Umzug? Für viele ähnlich undenkbar wie Weihnachten ohne Christbaum. Bereits im Januar fanden die ersten Faschingsumzüge in Schwaben statt, im Februar und Anfang März kann man an jedem Wochenende aus einer Fülle von Veranstaltungen wählen.

In der Region gibt es sowohl Faschings- als auch schwäbisch-alemannische Fasnetsumzüge und Narrensprünge. Während bei den Faschingsumzügen allerlei Kostüme und bunte Faschingswagen zu sehen sind, erkennt man die schwäbisch-alemannischen Narren, die vor allem in Westschwaben zu finden sind, an ihrem traditionellen Häs und ihren oft aus Holz geschnitzten Masken.

Faschingsumzüge 2025 in Bayern: Übersicht für Schwaben und Region

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und sicherlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

Termine für Schwaben: Die Faschings-Veranstaltungen im Überblick

Neben den Faschingsumzügen gibt es in Schwaben freilich noch zahlreiche weitere Veranstaltungen. Hier finden Sie die Übersicht für die einzelnen Landkreise:

Außerdem blicken wir für Sie nach Oberbayern. Hier finden Sie die Übersicht für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: