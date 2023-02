Suchttherapeutin: "Suchen Sie sich Gleichgesinnte, um Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren"

Jetzt beginnt die Fastenzeit. Viele Menschen wollen auf Alkohol verzichten. Damit dies gelingt, gibt es Strategien. Warum man sich aber auch so früh wie möglich Hilfe holen sollte.

Frau Girstenbrei-Wittling, Sie sind Suchttherapeutin bei der Caritas der Diözese Augsburg. Bringt es überhaupt etwas, nur in der Fastenzeit auf Alkohol zu verzichten?

Edith Girstenbrei-Wittling: Eine längere Trinkpause ist für jeden, der Alkohol trinkt, sinnvoll. Hierbei zeigt sich auch, welchen Stellenwert der Alkohol im eigenen Leben hat. Es muss nicht die Fastenzeit sein, aber so ein äußerer Anlass ist eine gute Gelegenheit, das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und so vielleicht auch schlechte Gewohnheiten abzulegen.

Wenn ich dann nach meinem Vorsatz am Samstag schon wieder mit einem Glas Bier dasitze, weiß ich, dass ich ein Alkoholproblem habe oder?

Girstenbrei-Wittling: So pauschal kann man das nicht sagen, aber es lohnt sich, die Situation näher anzuschauen. Man muss auch zwischen einem riskanten oder missbräuchlichen Alkoholkonsum und einer Alkoholabhängigkeit unterscheiden, wenn auch die Grenzen fließend sind. Entscheidend ist, wie sehr ich Alkohol als Hilfsmittel für mein Leben brauche, beispielsweise, um im Job, Leistung zu bringen, um Spaß zu haben, um mich zu entspannen.

Wann ist ein Konsum riskant?

Girstenbrei-Wittling: Alkoholkonsum birgt immer ein Risiko, dessen sollte man sich bewusst sein. Ein risikoarmen Konsum wird durch eine geringe Dosis und die eigenverantwortliche situationsbezogene Risikoabwägung bestimmt. Kritisch wird es beispielsweise, wenn ich täglich trinke; wenn die Trinkmenge zunimmt; wenn ich oft alleine trinke; wenn es mir mit Alkohol besser geht als ohne. Viele glauben, solange sie sich glücklich mit ihrem Alkoholkonsum fühlen und im Alltag funktionieren, haben sie auch kein Problem, das stimmt aber nicht.

Viele scheinen also nicht glauben zu können, dass etwas, was sie entspannt, ungesund sein kann?

Girstenbrei-Wittling: Alkohol entspannt ja in der Tat, zumindest kurzzeitig. Alkohol ist eine sedierende, also eine beruhigende Droge. Doch man muss sich immer wieder klar machen, dass Alkohol eben nicht irgendein Getränk ist – auch wenn unser gesellschaftlicher Umgang mit Alkohol dies leider nahelegt. Alkohol ist ein Zellgift, das nachweislich nicht nur die Entstehung vieler schweren körperlichen Erkrankungen wie Krebs begünstigen kann, sondern auch schwere psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen verstärkt. Das bedeutet: Alkohol ist nie die Lösung. Im Gegenteil: Die Probleme werden mit Alkohol immer nur verdrängt und damit sogar größer.

Sie bieten ein Trainingsprogramm namens „MyControl“ an, das das Ziel hat, selbstbestimmt über das Trinkverhalten zu entscheiden – sie propagieren also nicht nur den absoluten Verzicht?

Girstenbrei-Wittling: Nein, wir wollen den Alkoholkonsum nicht generell verteufeln. Viel wichtiger aus unserer Sicht sind Aufklärung und eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Trinkverhalten, um zu einem selbstbestimmten Konsum oder zur selbstbestimmten Abstinenzentscheidung zu gelangen. Das Programm „MyControl“ richtet sich an Menschen mit einem riskanten oder missbräuchlichen Alkoholkonsum. In dem Kurs geht es um die Analyse des eigenen Trinkverhaltens und um die Auseinandersetzung mit individuellen Risikosituationen und Belastungen. Eigenverantwortung wird betont und Strategien zur Kontrolle des Trinkverhaltens werden erarbeitet.

Nehmen wir also ein Beispiel: Jemand entspannt nach der Arbeit am besten bei Wein oder Bier. Was kann er konkret tun, um das zu ändern?

Girstenbrei-Wittling: Wichtig ist es, sich selbst eine Auszeit zu gönnen und ehrlich zu überlegen: Was brauche ich jetzt in dem Moment wirklich? Wie fühle ich mich eigentlich? Müde? Dann ist es vielleicht gut, sich erst einmal für eine halbe Stunde hinzulegen. Erschöpft? Dann hilft mir vielleicht auch ein Spaziergang oder eine Dusche. Es muss einem aber auch klar sein: Wer am Abend nicht mehr automatisch in den Kühlschrank greift, um sich ein Bier oder den Wein herauszuholen, der empfindet vielleicht erst einmal eine Leere oder Unsicherheit. Das gilt es auszuhalten, um etwas verändern zu können und neue Aktivitäten zu entwickeln, die Körper, Geist und Seele wirklich brauchen und die eben nicht nur eine kurzfristige Beruhigung erzeugen, wie es beim Alkohol der Fall ist. Der Griff zum Alkohol ist oft einfach auch die bequemste Art, sowohl Bedürfnisse wie auch Probleme zu überdecken.

Das heißt, vielen steht ein schwieriger Prozess bevor?

Girstenbrei-Wittling: Natürlich kann dies auch ein schmerzhafter Prozess sein. Aber es ist doch wichtig, sich ehrlich zu fragen, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Und die Fastenzeit bietet für dieses kritische Hinterfragen eine gute Gelegenheit: Wie geht es mir eigentlich? Habe ich überhaupt noch Zeit für mich und meine Interessen? Wie sehen meine Beziehungen aus? Über- oder unterfordert mich mein Beruf? Gibt es Themen, für deren Bearbeitung ich Unterstützung brauche?

Welche Strategien gibt es noch, auf Alkohol zu verzichten?

Girstenbrei-Wittling: Es kann den Verzicht erleichtern, Alkohol in der Wohnung aus dem Blickfeld zu nehmen, sich über die eigenen guten Gründe für den Verzicht mit anderen auszutauschen, ganz bewusst schöne Freizeitaktivitäten zu planen und für alternative Genussmomente zu sorgen. Wenn ich merke, dass ich die Vorsätze nicht einhalten kann, sollte ich nicht gleich aufgeben, sondern einen neuen Anlauf wagen und mir Unterstützung suchen, zum Beispiel eine Beratung aufsuchen. Viele Menschen glauben, unsere Suchtambulanz ist nur für Menschen da, die schon abhängig sind, das stimmt aber nicht. Unser Ziel ist es auch, vorbeugend zu unterstützen.

Aber zu Ihnen zu kommen, ist sicher für viele eine hohe Hürde.

Girstenbrei-Wittling: Ja, leider. Dabei erleben wir es so oft, dass Menschen, die diesen Schritt gegangen sind, froh darüber sind. Wer möchte, findet hier auch einen Austausch mit anderen, die ihren Alkoholkonsum besser in den Griff bekommen wollen. Dies ist übrigens auch eine gute Strategie: Suchen Sie sich Gleichgesinnte, um Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren. Wenn Freunde oder Familienmitglieder mitmachen und man statt dem gemeinsamen Bier oder Wein etwas anderes gemeinsam unternimmt, was Spaß macht, dann gelingt die Reduzierung des Alkoholkonsums viel leichter.

Die Reduzierung wäre also auch in der Fastenzeit bei vielen schon eine gute Strategie, ein erster Schritt in die richtige Richtung?

Girstenbrei-Wittling: Ja, denn Ziele müssen realistisch sein. Bevor jemand wieder aufgibt, weil er sich mit dem strikten Verzicht überfordert, wäre es besser, sich kleine Ziele zu setzen. Viele Menschen trinken auch aus langer Gewohnheit zu viel Alkohol. Um Gewohnheiten zu ändern, bedarf es in der Regel einen langen Atem. Veränderung braucht Zeit und Geduld.

Hilfe: Wer sich beraten lassen will, und Kontaktdaten sucht, kann eine Mail schreiben an: suchtfachambulanz.augsburg@caritas-augsburg.de; weitere Informationen online unter: www.caritas-bayern.de Die Augsburger Suchtfachambulanz der Caritas ist unter Telefon 0821/3156-432 zu erreichen; Auch Online-Beratung ist möglich: www.caritas.de/onlineberatung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) motiviert ebenfalls, zur Fastenzeit alkoholfrei zu bleiben und hat viele Tipps: www.kenn-dein-limit.de/alkoholverzicht/fastenaktion/

Zur Person: Edith Girstenbrei-Wittling, 59, ist Sozialpädagogin und Suchttherapeutin. Sie leitet die Augsburger Suchtfachambulanz im Caritasverband für die Diözese Augsburg.