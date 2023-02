Hippie, Zimmermann, Astronaut: Kabinett in Faschings-Laune

Der Gesundheitsminister als Hippie, der gegen Drogen ist, der Wirtschaftsminister als Handwerker: Minister aus dem bayerischen Kabinett haben bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim ihre Kostüme durchaus mit politischen Botschaften verwoben.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU), zum ersten Mal bei der Kult-Prunksitzung zu Gast, erschien als Hippie - mit runder Brille, Schlaghose und einem Statement-Shirt: "No drugs, just peace and happiness" war darauf zu lesen. Holetschek ist ein entschiedener Gegner der Legalisierung von Cannabis.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kam als Zimmermann verkleidet nach Veitshöchheim. Er wolle das "ehrbare Handwerk" repräsentieren, sagte er.

Während Digital-Ministerin Judith Gerlach (CSU) als Biene Maja über den roten Teppich schritt, präsentierte sich Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) als Astronaut der Bavaria One - so nennt sich das Raumfahrtprogramm der Staatsregierung.

(dpa)