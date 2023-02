Fastnacht in Franken

Wie sich Markus Söder für "Fastnacht in Franken" verwandeln ließ

Markus Söder wird in der Maske im Staatstheater Nürnberg als "Stammesältester" von Maskenbildner Armin Häfner verkleidet und geschminkt.

Plus Selbsterklärend war das Kostüm von Ministerpräsident Söder bei "Fastnacht in Franken" nicht gerade. Entstanden ist es in der Maske des Staatstheaters Nürnberg.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Ein griechischer Philosoph? Ein Druide? Oder Moses, der mit seinem Stab das Rote Meer teilt? Nichts davon. Markus Söders Kostüm, in dem er am Freitag zu "Fastnacht in Franken" kommt und das von seinem Umfeld bis zuletzt wie ein Staatsgeheimnis gehütet worden ist, lässt Raum für Interpretationen und liefert viel Gesprächsstoff - vielleicht nicht ganz ungewollt.

