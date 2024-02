Wo sich Bismarck, Barbie und der Spaß treffen

Eine Grüne in Pink, der Ministerpräsident als Reichskanzler und Hubert Aiwanger irgendwie als er selbst: Die Bilder von der Fastnacht in Veitshöchheim.

Feine Kostüme? Ja. Feingeistiger Humor? Eher nicht. Wenn die bayerische Polit-Prominenz zur Franken-Fastnacht nach Veitshöchheim kommt, schwingt meist eine Botschaft mit, subtil ist diese selten. Da kann eine Katharina Schulze mit Großmeister Markus Söder durchaus mithalten. Sie war schon als Cleopatra, Europa und Bavaria auf dem roten Teppich. Diesmal posiert die Grünen-Fraktionschefin als Barbie. "Zusammen für ein gleichberechtigtes Bayern", hat sie ihre Verkleidung zuvor auf Instagram kommentiert. Ein frommer Wunsch - allein: bei Barbie hat das mit Blick auf den Oscar-Ärger auch nicht so richtig geklappt. Nominiert für die Auszeichnung ist bekanntlich Ken.

Stichwort subtil: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist sprachlich schon vor längerer Zeit auf den Vorschlaghammer umgestiegen. Nach Veitshöchheim ist er als Handwerker in Zunftkleidung gekommen. Klar, als Bauer braucht der stellvertretende Ministerpräsident sich nicht verkleiden, er ist ja schließlich einer. Schade ist trotzdem, dass er keinen Tretbulldog dabei hat, mit dem er den Obrigkeiten über die Zehenspitzen rollen könnte.