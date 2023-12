Kabarettist Schmelzer setzt für sein Programm auf Koalition

Fastnachtsurgestein Oti Schmelzer aus dem Steigerwald hofft, dass die Ampel-Koalition in Berlin mindestens bis zum Ende der Fastnachtssession bestehen bleibt.

"Ich hoffe nur, dass die Bundesregierung durchhält, sonst muss ich alles umschreiben", sagte der Kabarettist, der am 2. Februar 2024 wieder bei der Kultsendung "Fastnacht in Franken" im Bayerischen Rundfunk (BR) auftreten wird, der "Main-Post" (Montag).

Schmelzer, der aus Knetzgau (Landkreis Haßberge) stammt, tritt seit Jahren im Frankenfasching auf. Welche Figur er bei der Sendung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg darstellen wird, verriet er zunächst nicht. "Es wird auf alle Fälle eine Figur sein, die vielen Menschen gut bekannt ist", sagte er dem Blatt. "Ich muss eine Figur finden, in die man viel hineininterpretieren kann, mit der man die Politik, aber auch den normalen Alltag verbinden kann. Ich glaube, das gelingt mir heuer gut." Seine vielen Ideen zu bündeln sei aber schwierig. "Wenn du denkst, dein Text ist fertig, dann kommt es meist anders. Am Text schreibe ich also oft bis zum letzten Tag."

Die "Fastnacht in Franken" ist die Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken. Sie wird in der Regel live im BR ausgestrahlt und ist nach Angaben des Senders seit den 90er Jahren die erfolgreichste Sendung des BR.

(dpa)