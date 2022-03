FC Augsburg hofft auf wichtigen Erfolg im Abstiegskampf

Der FC Augsburg will sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Luft verschaffen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl tritt dabei am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) bei Arminia Bielefeld an. Gewinnt der Tabellen-15. aus Augsburg, zieht er an den Ostwestfalen in der Tabelle vorbei. "Wir wissen alle, worum es geht und dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen müssen, um sie in der Tabelle zu überholen", sagte Weinzierl zur Bedeutung der Partie. Zuversicht können die Augsburger aus der Statistik ziehen: In sieben Pflichtspielen reichte es für Bielefeld nur zweimal zu einem Punktgewinn gegen die Fuggerstädter.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-373148/3 (dpa)