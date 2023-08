Nach Vertragswende: Uduokhai könnte gegen Gladbach starten

Felix Uduokhai wollte erst seinen Vertrag in Augsburg nicht verlängern, dann machte er es doch. Jetzt könnte der Verteidiger gleich in der Anfangself stehen.

Nach seiner überraschenden Vertragswende ist Verteidiger Felix Uduokhai gleich ein Startelfkandidat beim FC Augsburg für den Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Der 25-Jährige hatte zunächst eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags abgelehnt, sich vor wenigen Tagen aber doch schriftlich bis Ende Juni 2025 an seinen Verein gebunden. "Er ist ein Kandidat", verkündete Trainer Enrico Maaßen am Freitag vor dem Heimspiel.

Uduokhai hatte beim blamablen DFB-Pokal-Aus vor einer Woche gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching gar nicht im Kader gestanden. Maaßen muss in der Innenverteidigung aber auf Patric Pfeiffer (Rotsperre) verzichten, der frühere Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist nach einer Fußoperation erst seit Montag wieder im Mannschaftstraining. Offensivspieler Irvin Cardona (Rücken) und Mittelfeldspieler Arne Maier (erkrankt) fehlen ebenfalls.

"Ich will jetzt die Grundtugenden sehen", forderte Maaßen, den das Aus im DFB-Pokal mehrere Tage beschäftigt hat. "Wir brauchen und wollen einen positiven Start." Nach dem Auftakt gegen die Borussia reisen die Augsburger zum Meister FC Bayern.

(dpa)