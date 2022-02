FC Augsburg setzt Zeichen: Aufwärmen in Ukraine-Shirts

Der FC Augsburg hat vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein klares Zeichen gegen Russlands Invasion in die Ukraine gesetzt.

Die FCA-Profis wärmten sich am Sonntag in Shirts in den Landesfarben der Ukraine auf. Die Trikots zierte eine Friedenstaube. "Wir leben in der Friedensstadt Augsburg. Wir sind alle geschockt, dass es zum Krieg gekommen ist", sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter beim Streamingsdienst DAZN. Auch der Weltmeister von 1990 und ehemalige Dortmunder Profi Reuter trug beim Interview das symbolträchtige Shirt.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-312169/2 (dpa)